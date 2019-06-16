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Как Путин потеряет власть: раскрыт вероятный сценарий

воскресенье, 16 июня 2019, 15:48
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В случае разрастания протестов в России и прямого восстания против Владимира Путина, существует вероятность что силовые структуры выйдут из под контроля Кремля и перестанут подчиняться приказам.

Об этом "Апострофу" рассказал историк и политолог Валерий Соловей.

"Я думаю, что попытка сохранить власть состоится, но она будет неудачной. Ибо лояльность силовых структур снижается и будет снижаться очень быстро. Я имею в виду не генералов, а тех, у кого звание ниже полковника. Некоторые приказы они выполнять не станут", – отметил Соловей.

В то же время, на сторону народа полиция тоже не перейдет.

"Думаю, полиция займет нейтральную позицию. И будет вместе с Росгвардией саботировать приказы руководства. Знаете, устроят такую себе итальянскую забастовку – а дайте нам письменный приказ, у нас нет топлива, куда-то исчезли дубинки, все бойцы заболели дизентерией. В Украине такие вещи тоже происходили – отстраниться и не выполнять опасные для себя приказы", – напомнил политолог.

Вариант с захватом власти военными в России практически исключен, поскольку, по словам Соловья: "российские военные – конформисты. И они очень трусливые".

В случае если политический кризис все же произойдет, эксперт прогнозирует достаточно мирный выход из него. Он считает, что Путин может начать отдавать приказы о стрельбе по протестующим, однако их не будут выполнять.

"Он может начать отдавать приказы, но их не будут выполнять. Вот это будет решающая демонстрация политического кризиса, развала системы госуправления. Есть некоторые приказы, которые – это уже сейчас видно – не будут выполнены. Например, открыть огонь по протестующим. То есть, этот приказ будет "спущен", начальник Росгвардии передаст его генералам, генералы – подчиненным. А те откажутся", – прогнозирует Соловей.

В этом случае, президент России будет вынужден идти на переговоры.

"И будет очень хорошо, если с ним вообще пойдут на переговоры. Потому что в такой ситуации он оказывается беззащитным", – резюмировал политолог.

Подробнее об этом читайте в интервью с Валерием Соловьем: Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт.

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