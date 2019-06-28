​Вдруг порчу наведут: известный священник высмеял паранойю Путина

Российский религиозный и общественный деятель, протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев не без сарказма описал ситуацию с "кружкой" российского президента Владимира Путина на саммите G20.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тотальная безопасность. В Японии Путин шокировал мир, когда на общем ужине двадцатки стал пить из своего термоса. А год назад патриарх Кирилл попробовал в Стамбуле на встрече со вселенским патриархом попить общей водички, так тут же ФСОшник подбежал и заменил стакан. Совпадение? Не думаю... Я бы еще на всякий случай посоветовал шапочки из фольги.

А то вдруг злые тибетские маги-челубеи вкупе с инопланетянами опять покусятся на Святую Русь!", - написал священник.

Он также дал Путину "дельный совет".

"И еще важно все выделения Лидера увозить на родину. А то вдруг порчу "по следу" наведут или диагноз поставят", - с сарказмом заметил Кураев.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 июня, президент США Дональд Трамп встретился с главой РФ Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке (Япония).