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В УЕФА приняли громкое решение по футболистам, игравшим в майках с лозунгами против России

понедельник, 24 июня 2019, 17:30
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Футболисты кутаисского "Торпедо" не будут наказаны за антироссийские действия в матчах чемпионата Грузии.

Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, руководство европейского футбола не собирается накладывать никаких санкций на игроков, так как их действия подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации.

В матче национального чемпионата футболисты "Торпедо" вышли на поле в майке с надписью: "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией".

Напомним, в грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России подло отомстили Грузии за протесты.

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