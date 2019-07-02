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Путин пошел на новый шаг с паспортами для украинцев: что известно

вторник, 02 июля 2019, 19:10
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить "дополнительные преференции" жителям оккупированного Донбасса, получившим российское гражданство.

Об этом идет речь в документе, составленном по итогам проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится в отчете.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в России рассказали о неприятном "сюрпризе" для получающих паспорта РФ на Донбассе.

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