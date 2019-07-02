Россия провела испытания новой ракеты: опубликовано видео

Российские военные провели на полигоне в Казахстане очередное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны.

Об этом сообщили в департаменте информации Минобороны РФ

Как отмечается, испытательный пуск на полигоне "Сары-Шаган" провели расчеты войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России.

Военные заявили, что новая противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

4 июня ведомство уже сообщало об успешном испытательном пуске этой противоракеты. Кроме того, тогда Министерство обороны РФ на своем канале в YouTube показало кадры испытаний.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 1 июля в районе столицы Кипра Никосии упала российская ракета, которую, по предварительной информации, запускала Сирия по Израилю.