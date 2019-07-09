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В сети раскрыли пафосный фейк Кремля по визиту Путина к Папе Римскому

вторник, 09 июля 2019, 01:23
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Президент России Владимир Путин получил в подарок от Папы Римского Франциска медаль "Ангел-хранитель мира", кремлевские пропагандисты поспешили сообщить, что она уникальна и таких выдавалось всего четыре с 462 года.

Информацию об уникальности награды распространил глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Telegram.

"Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль "Ангел-Хранитель мира", присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом", — написал Кадыров.

Медаль выпущена в честь шестого года понтификата Франциска. Она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

Однако следует отметить, что такого рода медали выпускаются ежегодно, а также официально продаются Ватиканом. На данный момент 30 золотых медалей, 1500 серебряных и 2000 бронзовых, и по факту Путин оказался одним из 3630 владельцев такого сувенира. Официальный ценник на такие медали в Библиотеке Ватикана – 300 долларов, на популярном итальянском сайте филателистов – 150 евро.

Как сообщал "Апостроф", ранее на грузинском телевидении ведущий программы "P.S" Георгий Габуниа на телеканале "Рустави 2" применил по отношению к президенту РФ Владимиру Путину ряд нецензурных оскорблений.

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