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На грузинском телевидении жестко унизили Путина: опубликовано видео

воскресенье, 07 июля 2019, 22:59
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На грузинском телевидении жестко унизили президента Российской Федерации Владимира Путина - ведущий программы "P. S" Георгий Габуниа на телеканале "Рустави 2" обложил главу Кремля матами.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил Олег Панфилов.

"На нашей красивой земле нет места такому убогому существу", - заявил ведущий, обозвав Путина "вонючим оккупантом".

Видео можно просмотреть здесь. Внимание, нецензурная лексика!

Как сообщал "Апостроф", ранее во время акции протеста в Тбилиси, грузины спели украинский хит про российского президента Владимира Путина.

До этого в столице Беларуси в "честь" приезда российского президента Владимира Путина на закрытие Европейских игр активисты вывесили "антипутинские" плакаты, а также устроили "радушный" прием российским пропагандистам.

Также в Парламентской ассамблее Совета Европы унизили пропагандистов главы Кремля Владимира Путина.

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