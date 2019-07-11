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​В России задержали важного топ-чиновника: что известно

четверг, 11 июля 2019, 13:10
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Российские силовики задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на три источника, один из которых близок к социальному блоку правительства, другой - к Пенсионному фонду, третий - к контрагенту фонда и подтвердили в силовых структурах.

Чиновника подозревают в получении взятки.

Источник издания, близкий к следствию сообщил, что уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета РФ. От более подробных комментариев он воздержался.

"Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления Пенсионного фонда РФ в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники “Коммерсанта” рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста. По словам одного из собеседников издания, с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ведомстве, многие его обязанности перешли другому заместителю главы правления Фонда Николаю Козлову.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Московской области РФ загорелась тепловая электростанция "Северная", пламя замечено на пересечении двух местных шоссе – Волковского и Осташковского. Появилось видео пожара.

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