Безбожные деды: соцсети разгневали слова священника РПЦ о жертвах войны с Гитлером

Митрополит РПЦ сделал заявление о погибших солдатах во Второй мировой войне.

Об этом сообщают на странице "Сталингулаг" в социальной сети Twitter.

Так, он сказал, что первые миллионы погибших в 41-м году были безбожниками и поэтому не выжили. А все советские солдаты к 1945 году покрестились, помолились и поэтому одолели Гитлера.

Пользователей сети возмутило такое высказывание и они прокомментировали слова священнослужителя. Люди негативно отнеслись к такой информации, обозвав митрополита сволочью и идиотом.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обсуждают высказывание скандального священника и фаната "русского мира" Андрея Ткачева, который посоветовал православным женщинам никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами для проведения медицинского осмотра.