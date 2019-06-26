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Безбожные деды: соцсети разгневали слова священника РПЦ о жертвах войны с Гитлером

среда, 26 июня 2019, 05:39
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Митрополит РПЦ сделал заявление о погибших солдатах во Второй мировой войне.

Об этом сообщают на странице "Сталингулаг" в социальной сети Twitter.

Так, он сказал, что первые миллионы погибших в 41-м году были безбожниками и поэтому не выжили. А все советские солдаты к 1945 году покрестились, помолились и поэтому одолели Гитлера.

Пользователей сети возмутило такое высказывание и они прокомментировали слова священнослужителя. Люди негативно отнеслись к такой информации, обозвав митрополита сволочью и идиотом.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обсуждают высказывание скандального священника и фаната "русского мира" Андрея Ткачева, который посоветовал православным женщинам никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами для проведения медицинского осмотра.

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