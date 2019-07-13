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Зеленский рассказал о главной теме разговора с Путиным

суббота, 13 июля 2019, 08:16
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Президент Украины Владимир Зеленский главным вопросом диалога с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора назвал освобождение из плена украинских моряков.

Об этом он сообщил на встрече с матерями моряков в Кривом Роге.

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не упадет, потому что жизнь ребят - самое главное. Моим главным ему (Путину. - ред.) вопросом было: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", - сказал президент.

По словам Зеленского, он решился на телефонный разговор с Путиным, поскольку готов на многое для обеспечения лучшей участи украинских пленных.

Как сообщалось, ранее стало известно, как Зеленский начал разговор с Путиным, и что тот ответил.

Подробнее о том, о чем Зеленский говорил с Путиным, читайте в материале "Апострофа": В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина.

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