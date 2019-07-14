Улыбнись, если против Путина: Москву накрыл масштабный протест, фото и видео

В воскресенье, 14 июля, в Москве (Российская Федерация) началась масштабная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщает "Медуза".

Так, активисты собрались на Пушкинской площади. По предварительным данным, в акции участвует до 500 человек. Перед собравшимися выступают кандидаты в Мосгордуму, полиция никак им не препятствует.

Отмечается, что поводом для митинга стало то, что у большинства независимых кандидатов в Мосгордуму - политика Дмитрия Гудкова, члена СПЧ Андрея Бабушкина, бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина, юриста ФБК Любови Соболь - обнаружен недопустимо высокий брак в подписях.

На мероприятии выступают и с антипутинскими лозунгами, в частности: "Против Путина", "Улыбнись, если ты против Путина".

Количество участников акции продолжает рости.

Пока что обходится без столкновений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.

Между тем, в России ведьмы объявили войну партии Путина.