В России самолет рухнул на жилой дом: первые подробности, фото и видео с места

Во вторник, 16 июля, в Чечне (Российская Федерация) легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности полетов.

"Пилот легкомоторного самолета, упавшего на жилой дом в Чечне, и три жителя этого дома госпитализированы… У пилота сломана ключица, у жильцов психологический шок", - сказано в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал 360tv.ru, в результате инцидента пострадали две женщины с ребенком, проживающие в этом доме.

Кроме того, воздушное судно зацепило линии электропередач при падении. Без света остались несколько станиц и село: Ново-щедринская, Привольное и Червленая-Узловая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Улан-Удэ (Россия) при взлете упал вертолет. На его борту находились четыре человека, все они погибли в результате катастрофы.

Также в результате катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четверо человек.