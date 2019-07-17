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Документы готовы: всплыли новые подробности об объединении России и Беларуси

среда, 17 июля 2019, 20:41
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Общий план дальнейших действий по интеграции России и Беларуси, которая будет обсуждаться на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, уже согласован.

Об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

"Для президента (Лукашенко, – прим. ред.), безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала. Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован", – заявил Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России.

На этом же Форуме государственный секретарь так называемого "Союзного государства" Григорий Рапота рассказал журналистам, что не видит противоречий между новым образованием и Евразийским экономическим союзом.

"Это два интеграционных объединения, которые во всем органично могут дополнять друг друга, если не будет создаваться искусственных противопоставлений", - сказал он.

По мнению госсекретаря СГ, одни вопросы рационально решать на уровне ЕАЭС, другие - на уровне Союзного государства, чтобы "в дальнейшем распространить опыт на евразийское пространство".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на территорию Беларуси прибыли подразделения и военная техника Западного военного округа ВС РФ.

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