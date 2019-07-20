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В России разгорелся скандал из-за танца школьницы на могильной плите: фото и видео

суббота, 20 июля 2019, 03:32
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В российском Хабаровске произошел новый интернет-скандал – в сеть было слито видео со школьниками, которые устроили веселую фотосессию на кладбище среди могил.

Видеозапись забав местных детей была размещена на канале "Novosti Politika".

Прессе стало известно, что по факту развлечений школьников полиция открыла дело и начала проверку.

"Полиция Хабаровска начала проверку после распространения в городских пабликах видео со школьниками на кладбище", - пишет новостной Telegram-канал "Бушующий мир".

Также было названо имя героини ролика, ею оказалась местная школьница Юлия Волкова. Следует отметить, что ее друзья за кадром не выказывали никаких возмущений фотосетом.

"В кадре Юлия Волкова в сторис Инстаграм позирует на могильных плитах, танцует и смеется. Ее друзья весело смеются за кадром", - отмечается на канале.

Позже на популярном российском ресурсе выложили ссылки на соцсети Юлии и ее фото.

Также в сети появился комментарий подруги девушки:

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали подростков, избивших до полусмерти бездомного и снявших процесс на камеру.

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