Люди задыхаются от смога: в России вспыхнули масштабные лесные пожары

В Красноярском крае и Иркутской области РФ замечены масштабные пожары - горит около миллиона гектаров леса.

Об этом говорится в сообщении местного управления МЧС РФ.

По состоянию на 9:00 утра 22 июля зафиксированы сотня пожаров на 650 га леса и еще 100 – неподалеку на 260 га.

Российские уполномоченные ведомства утверждают, что пожары находятся "под контролем".

В качестве мер безопасности в Красноярском крае местные власти объявили режим "черного неба" – снижена авиационная активность, а предприятиям запрещено превышать определенный лимит выбросов в атмосферу за сутки. Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количества дыма.

В Новосибирской области РФ, в МЧС рассказали о 700 звонках с жалобами на дым из-за лесных пожаров. Эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в 3 раза больше нормы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2018 год занял четвертое место в списке самых жарких в истории. Это обусловило огромное количество лесных пожаров по всей планете.