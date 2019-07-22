В России зверски убили активистку, выступавшую за свободу украинских узников Кремля

В Российском Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля была найдена мертвой известная гражданская активистка 41-летняя Елена Григорьева.

Как сообщает "Фонтанка", тело убитой нашел случайный прохожий. В полиции он рассказал, что обнаружил женщину в кустах. У нее была изрезана спина и лицо, также были заметны следы удушения. Позже было установлено, что тело погибшей нашли примерно через 12 часов после смерти.

Также стало известно, что полиция уже задержала подозреваемого: им оказался 40-летний житель Башкортостана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В свою очередь правозащитник Динар Идрисов рассказал, что в последнее время Григорьевой часто угрожали убийством. По его словам, активистка и ее адвокат ранее обращались в правоохранительные органы из-за насилия и угроз. Однако "заметной реакции полицейских не было".

Григорьева была постоянной участницей протестных акций в Петербурге. Ее задерживали во время акций против пыток и репрессий, замалчивания проблем ЛГБТ, пикетах в поддержку Олега Сенцова, а также пикете против передачи ингушских земель Чечне.

По материалам Дождь

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