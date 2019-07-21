Резня с глухонемыми украинцами в России: появились подробности о нападавшем и спасителе

В интернете обнародовали новые подробности инцидента в метрополитене Санкт-Петербурга (Российская Федерация), где парень с ножом напал на двух глухонемых украинцев.

Данные о нападавшем опубликовал "Интерфакс".

Так, злоумышленником оказался житель Дагестана Фетулах Гамдулаев, его взяли под стражу до 18 сентября. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших.

Отмечается, что обвиняемый оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста, объясняя свои действия защитой от нападения. Мужчина ссылался на то, что у него повреждена рука.

В то же время медики Мариинской больнице, куда были госпитализированы пострадавшие, рассказали, что состояние украинцев оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Как уточняет "Фонтанка.ру", украинцев от смерти спас житель Санкт-Петербурга Виталий Городилов. Именно он выбил нож из рук нападавшего.

"Я ехал домой с работы, зашел в вагон. Смотрю - потасовка. Я подошел ближе и увидел, что нападавший уже наносил удары ножом первому парню. Сорвался на выручку, но пока приближался, нож уже достиг второй цели. В этот момент я резко оттащил второго потерпевшего, вцепился в кисть агрессора и выбил нож. Затем я вытолкнул владельца оружия на платформу и уже там повалил и скрутил", - рассказал он.

Уточняется, что Городилов работает поваром в одном из ресторанов города, но имеет военное прошлое - он окончил Суворовское военное училище, а затем и Военную академию связи имени С.М.Буденного.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в вышиванке напал на двух девушек, попробовал отобрать у них сумку, а когда это не получилось, сломал одной из них нос.

Ранее в одном из "лотерейных" заведений Киева посетитель избил до потери сознания женщину-кассира и снял с нее все украшения.