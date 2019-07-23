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Крупный пожар в детском лагере в России: появились новые фото, видео и данные о погибших

вторник, 23 июля 2019, 07:31
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В результате пожара в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае России погиб еще один ребенок.

Об этом сообщает местное издание "ДВхаб".

Таким образом количество жертв пожара увеличилось до двух. Стали известны также и имена погибших детей: София Валова (23.07.2008 г. рождения) и Елизавета Безрукова (29.04.2007 г. рождения). Тело Софии было обнаружено на месте пожара, Елизавету с 90% ожогов тела доставили в больницу, где она позже умерла.

Кроме того, в больнице находятся еще три раненых ребенка: Ирина, 2008 года рождения, в состоянии шока находится в детском отделении; Вероника, 2006 года рождения, с ожогами находится в реанимации; Алексей, 2008 года рождения, с ожогами в реанимации.

"Детей к нам доставили в три часа ночи. Они так сильно кричали, что не было сил это слушать. Сейчас наши врачи находятся с ними в реанимации, борются за их жизни. Это главный врач нашей больницы, реаниматолог с большим стажем Иван Кожушков и опытный реаниматолог Владимир Сурин. Ребята нетранспортабельны, перевозить их куда-то в больницы Комсомольска-на-Амуре или Хабаровска просто опасно. Также приехал министр здравоохранения Александр Витько с ним доктор-реаниматолог и медики из Комсомольска-на-Амуре", — рассказала Клавдия Тыщук, лаборант районной больницы в поселке Солнечный.

Как отмечает издание, лагерь проходил сертификацию осенью 2018 года, при этом Госпожнадзор в приемке участия не принимал. После специалисты ведомства проводили проверку, в ходе которой было выявлено несколько нарушений, но все они относились к деревянным постройкам (пожар произошел в палаточном лагере).

Глава Солнечного района, Виктор Старков, сообщил, что вместимость детского лагеря "Холдоми" – 226 мест, однако в министерстве образования отмечают, что было продано 428 путевок в третью смену,

"В любом случае ответственность будет нести организаторы лагеря, вожатые или дежурные, те, кто был на смене в эту ночь. Мы будем держать ситуацию на контроле, чтобы все виновные в трагедии понесли наказание. Необходимо выяснить, почему не были соблюдены меры пожарной безопасности и вообще как было допущено возгорание", — сообщила Виктория Трегубенко, детский омбудсмен

"Вероятнее всего, лагерь установлен с нарушениями противопожарных норм. По видео просматривается, что палатки очень близко расположены друг к другу. В них могли использовать и несертифицированное оборудование, вопрос еще и по наличию разрешений от различных служб", — отметил юрист Михаил Слепцов.

Также была названа возможная причина пожара. По словам одного из очевидцев, загорелись вещи, которые сушили на тепловой пушке.

"Пожар начался в третьем часу ночи в одной из палаток. Со слов девочки, которая отдыхала в этом лагере, причиной стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке (по ночам было холодно — отапливали тепловыми пушками). Огонь моментально охватил всю палатку, внутри вроде как был войлочный подстил. Огонь моментально перекинулся на другие палатки. Вожатые эвакуировали детей. Сгорели все вещи детей — кто в чем успел покидали палатки, кто-то босиком, кто-то в пижамах. Приехали за ребенком в четвертом часу… До сих пор приезжают родители за детьми", — пишет пользователь в сети Интернет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России вспыхнули масштабные лесные пожары.

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