В России 189 детей оказались в огненной ловушке: есть погибший

В российском Хабаровском крае произошел страшный пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в результате которого погиб ребенок.

По данным местных СМИ, еще трое детей получили очень тяжелые ожоги. У них обожжены не менее 70% тела. Пострадавшие дети находятся в реанимации.

Как сообщается, в момент пожара в 26 палатках находились 189 детей и избежать больших жертв удалось только чудом.

СМИ сообщают, что в результате пожара, бушевавшего на территории 240 квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

"Холдоми" – горнолыжный курорт, на территории которого летом и осенью организован оздоровительный лагерь для детей от 7 до 17 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в России вспыхнули масштабные лесные пожары.