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Не обошлось без Украины: названа неожиданная версия трагедии на атомной подлодке в России

вторник, 23 июля 2019, 11:59
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На подводной лодке АС-31, где вследствие пожара и взрыва погибло 14 российских офицеров, вместо обычных для комплектации таких лодок батарей, производившихся в Украине, установили российские аккумуляторы.

Об этом сообщает "Коммерсант".

В частности, по информации издания, было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи. В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель".

Изучая сопроводительную документацию к продукции "Ригеля", эксперты, по данным источников журналистов, обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика — Минобороны.

Кроме того, по мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стали известны личные данные некоторых погибших в пожаре на подлодке в Баренцевом море моряков РФ.

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