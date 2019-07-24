Стало известно о первом разговоре президента Туркменистана после его "смерти"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего коллегу из Узбекистана с днем рождения, несмотря на то, что ранее сообщалось о его смерти.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дежурный по СНГ".

Журналисты сослались на сообщение официальной пресс-службы президента Туркменистана.

"Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил с днем рождения узбекского лидера Шавката Мирзиёева", - пишет автор канала.

На канале подчеркнули, что это первое публичное действие Бердымухамедова после вестей о его смерти, распространенных неправительственными источниками. Никаких встреч он пока не проводил, поэтому о состоянии его здоровья ничего не известно.

"После сообщений о смерти это первый телефонный разговор Бердымухамедова. На публике он пока не появлялся", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля по данным туркменской оппозиции президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов якобы скончался от острой почечной недостаточности. Позже те же источники сообщили, что на самом деле туркменский лидер провел два дня в коме, после чего пришел в себя и вернулся к исполнению обязанностей.