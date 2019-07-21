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Врачи борются за жизнь: появились тревожные данные о здоровье президента Турции

воскресенье, 21 июля 2019, 21:11
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Арабские источники сообщают о том, что 21 июля у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошел сердечный приступ, некоторые даже уже заявили о смерти турецкого лидера.

В Турции информацию пока не подтвердили.

В социальных сетях многие проводят параллели между появившимися ранее в этот же день неподтвержденными новостями о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Говорят, у Эрдогана сердечный приступ, врачи борются за его жизнь. Блин, ребята, не все сразу! Володя, ну ты понял", – написал на своей странице в Twitter блогер Саша Сотник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по данным туркменской оппозиции президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов скончался якобы от острой почечной недостаточности в субботу, 20 июля.

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