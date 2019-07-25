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Дешевка для домохозяек: в сети подняли на смех трейлер российского сериала "Чернобыль"

четверг, 25 июля 2019, 07:29
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В России сняли "свой сериал" о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, в сети смеются над ответом россиян представителям компании HBO.

"Отзыв" о трейлере сериала написала москвичка Виктория Самсонова в Facebook.

"Единственный вопрос - зачем? НТВ решили, что могут снять круче, чем НВО и сняли мылодраму. С первого кадра ощущение, что это сериал для домохозяек типа Хозяйка Тайги, Ефросинья или что там в ящике бывает, которое снято на какую-то особенную дурацкую сериальную камеру, чтоб сразу стало ясно – говно", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.

"А безруков будет? а то нещитово", "Смотреть россиёпский говновизор в любом формате, кроме констатирующих новостей - преступление против себя и мира", "Это они только повесили... Завтра будет треш шапито", "Делать нехр*н им было, самоубийцы", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля сервис Netflix показал первый официальный тизер-трейлер самого ожидаемого фэнтезийного сериала "Ведьмак" (The Witcher).

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