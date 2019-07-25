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В России вспыхнул мощный пожар на фабрике, которую открывал Путин: видео

четверг, 25 июля 2019, 18:42
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В России (Магнитогорск) едва не сгорела фабрика, которую меньше недели назад открывал президент России Владимир Путин.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Конопляний Джмелик", где опубликовано видео с места ЧП.

Известно, что огонь возник в четверг, 25 июля. Как оказалось, загорелась транспортерная лента. Спустя примерно час огонь удалось полностью погасить. В результате происшествия было уничтожено 200 погонных метров ленты.

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Напомним, фабрика была открыта 19 июля. На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал "Апостроф", всплыли шокирующие подробности пожара на ядерной подлодке Путина.

Кроме того, ранее случился крупный пожар в детском лагере в России.

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