RU  UA  EN

вторник, 23 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

23 июля

22:20
Первое место на 106-м округе в Северодонецке занял Юрий Фурман - экзит-пол
22:20
Бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину
22:17
​Могли спастись: всплыли шокирующие подробности пожара на ядерной подлодке Путина
21:30
Названы сильные и слабые стороны кандидата, который может возглавить Кабмин
21:27
В Харькове пьяный водитель уснул прямо за рулем посреди дороги: видео
21:13
Бывший капитан сборной Украины перенес 20-часовую операцию
21:02
Обещали убить: силовики Путина, бежавшие в Украину, сделали громкое заявление
20:58
В Киеве заминировали ЦИК: появились подробности и фото с места
20:53
Попытка фальсифицировать выборы на 49-м округе - это продолжение грязной политической борьбы - Бойко
20:30
ЦИК подсчитала более 98% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
20:22
В оккупированном Донецке педофил похитил ребенка: подробности ЧП и фото
20:20
Мэр из базы "Миротворца" оказывает давление на избирком, разгорелся скандал
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Могли спастись: всплыли шокирующие подробности пожара на ядерной подлодке Путина

вторник, 23 июля 2019, 22:17
переглянути новину українською

Стало известно, как развивалась аварийная ситуация на российской атомной глубоководной станции АС-31, что привела к гибели 14 человек.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Причиной ЧП стало четкое соблюдение инструкции, ведь авария на начальной стадии не представляла большой опасности для экипажа. Все находившиеся на борту АС-31 люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

"Однако действующее в военно-морском флоте "Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок" предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что специальных указаний, касающихся моряков глубоководных аппаратов, в этом документе нет, и гидронавты руководствуются соответствующими инструкциями для подводников.

Как сообщал "Апостроф", в сети обнародовали несколько версий, чем занимались моряки, которые погибли в пожарена российской подводной лодке "Лошарик".

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: