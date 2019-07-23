​Могли спастись: всплыли шокирующие подробности пожара на ядерной подлодке Путина

Стало известно, как развивалась аварийная ситуация на российской атомной глубоководной станции АС-31, что привела к гибели 14 человек.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Причиной ЧП стало четкое соблюдение инструкции, ведь авария на начальной стадии не представляла большой опасности для экипажа. Все находившиеся на борту АС-31 люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

"Однако действующее в военно-морском флоте "Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок" предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что специальных указаний, касающихся моряков глубоководных аппаратов, в этом документе нет, и гидронавты руководствуются соответствующими инструкциями для подводников.

Как сообщал "Апостроф", в сети обнародовали несколько версий, чем занимались моряки, которые погибли в пожарена российской подводной лодке "Лошарик".