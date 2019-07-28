Могли отравить: врачи известного российского оппозиционера рассказали о его состоянии

Госпитализация российского оппозиционера Алексея Навального может быть обусловлена токсическими повреждениями, нанесенными химическим веществом с помощью "третьих лиц".

Об этом на своей странице в Facebook пишет лечащий врач Навального, офтальмолог Анастасия Васильева.

По словам Васильевой, она вместе с другим лечащим врачом Навального, терапевтом Ярославом Ашихминым, посетила оппозиционера в больнице имени Виноградова, куда он был госпитализирован утром с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Врач отметила, что их выгнали из палаты сразу после начала осмотра, однако им удалось "через дверь" осмотреть пациента, собрать жалобы и анамнез.

"Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойные выделения из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – описала состояние Навального врач.

Лечащие врачи Навального не исключают токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".

Васильева также обратила внимание на то, что главврачом больницы, куда госпитализировали оппозиционного политика, является депутат Мосгордумы от партии власти "Единая Россия" Ольга Шарапова.

Возле больницы после сообщения врачей собрался стихийный митинг, однако ОМОН его разогнал.

Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в Москве задержали 1127 участников акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.