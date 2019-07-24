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Настоящий ад: появились видео масштабных пожаров, охвативших Сибирь

среда, 24 июля 2019, 12:08
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Появились кадры масштабных лесных пожаров в Сибири (Россия).

Соответствующие видео опубликованы в YouTube.

Огонь разгорелся в лесу под поселком Куюмба в Эвенкии. Уточняется, что огонь подошел к поселку на расстояние всего в 4,5 км от жилых домов. Здесь проживают 202 человека.

По оперативной информации, во вторник, 23 июля, утром в Красноярском крае горели 746,6 тыс. га лесов. В основном все из них, а именно 739,8 тыс. га находятся в удаленных и труднодоступных территориях.

По прогнозам специалистов, 24 июля, дым от пожаров начнет рассеиваться над центральными районами края, но сохранится в ангарской и северной группах районов. Утром в среду едкую дымку от пожаров в Красноярске было все еще видно.

В местном ведомстве МЧС уточнили, что дым рассеется только к 26-27 июля, когда сменится направление ветра.

Как сообщал "Апостроф", всплыли шокирующие подробности пожара на ядерной подлодке Путина.

Кроме того, ранее случился крупный пожар в детском лагере в России.

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