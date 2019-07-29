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Как Гитлер в бункере: сеть взорвало фото перепуганного Путина

понедельник, 29 июля 2019, 20:03
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Президент России Владимир Путин во время его спуска на дно Финского залива в батискафе выглядел, судя по опубликованным кадрам, достаточно удрученно.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице "Лентач".

Пользователи сети отреагировали на эти кадры шутками и фотожабами. Распространенная тема для юмора – сравнение действий Путина с последними событиями в России: кровавым подавлением протестов в Москве и масштабными лесными пожарами в Сибири.

"От протестов спрятался. Как Гитлер в бункере, но надежней", "Вов, ты ток не торопись там особо", "Присматривает место для России…", "Ну просто проблем других нету поймите, можно идти на дно", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге парад Военно-морского флота РФ: в сети его раскритиковали за безразличие к пожарам в Сибири.

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