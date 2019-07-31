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Духовненько: сети повеселило видео праздничной драки на день ВМФ в России

среда, 31 июля 2019, 02:35
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В Новокузнецке Кемеровской области РФ пассажиры в форме морского флота подрались в общественном транспорте, не поделив места.

Соответствующее видео (нецензурная лексика, 18+) было выложено в YouTubeна канале "Подслушано Новокузнецк".

В двухминутном ролике группа лиц в состоянии алкогольного опьянения хамит друг другу, не в состоянии остановиться и решить вопрос цивилизованным путем. Примерно через 20 секунд после начала конфликта стороны, кажется, забыли о его причине и принялись просто друг друга оскорблять нецензурными выражениями. Среди них также была замечена женщина, которая призывала перестать кричать и выражаться, поскольку в транспорте дети, но потом сама же начала отвечать обидчикам еще громче. Собственно, после ее очередной реплики словесный конфликт перерос в драку – удар в ухо получил ее сосед.

Пользователи соцсетей отметили стандартное поведение пьяных российских военных в профессиональный праздник и призвали объединить все соответствующие даты в одну, чтобы устроить масштабное шоу.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля скандалом завершился матч чемпионата России по пляжному регби - встреча между московской командой "Слава" и сборной Дагестана завершилась массовой дракой. Конфликт разгорелся при счете 5:5 после того, как один из игроков дагестанской команды кинул песком в глаза оппоненту.

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