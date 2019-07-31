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Огонь подбирается к Москве: появились новые фото и видео "адского" пожара в России

среда, 31 июля 2019, 23:28
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Дым от лесных пожаров в Сибири уже добрался до Монголии, в том числе и до столицы страны – Улан-Батора.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В то же время экологи предупреждают, что если над Сибирью пройдет антициклон, то пламенное зарево может добраться и до столицы России, Москвы.

На данный момент огнем охвачено 11 российских регионов, в 5 уже ввели чрезвычайное положение. Горит территория более 3 млн гектаров. Больше всего пострадала Якутия – там зафиксировали 166 очагов возгорания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", голливудский актер Леонардо ДиКаприо выразил свое беспокойство относительно пожаров в лесах России, реальные масштабы и ущерб которых скрываются государством.

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