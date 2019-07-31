Пропаганда Путина оконфузилась с заявлением украинца о войне на Донбассе

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среда, 31 июля 2019, 11:37
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Российское государственное информагентство "РИА Новости" допустило ошибку, назвав Николая Голомшу действующим заместителем генерального прокурора Украины.

Сегодня утром агентство опубликовало новость "Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жестокости" в Донбассе", в которой приводит слова Голомши в эфире телеканала "112 Украина".

При этом РИА "Новости" не указало, что Голомша является бывшим чиновником, так как он был первым замом генпрокурора в 2014 году. В частности, это было написано в титре телешоу "Пульс", в котором выступал Голомша.

"Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", - цитирует Голомшу российское информагенство.

Кроме того, он выступил за то, чтобы "убивать боевиков и убивать всех тех, кто взял в руки оружие против Украины".

Сейчас Николай Голомша является главой политической партии "Патриот", имеет звание заслуженного юриста Украины.

Как сообщал "Апостроф", недавно, в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности дать интервью любому СМИ, в том числе российскому, РИА "Новости" направило запрос с просьбой ответить на вопросы агентства.

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