Как выглядят лесные пожары в России из космоса: появились впечатляющие фото

В сети появились фотографии из космоса лесов в российской Сибири, которые охвачены пожарами.

Первый снимок опубликовало российское космическое агентство "Роскосмос".

Приблизительно пятая часть снимка – это "красная" область, то есть горящий лес. Ограничиваются пожары рекой Алдан, неподалеку от республики Саха, Якутия.

Отмечается, что сделана была фотография "российской орбитальной группировкой".

"Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки", - подписана публикация "Роскосмоса".

Также в сети появился другой снимок из космоса, на этот раз с тепловой картой.

В то же время под публикацией пользователи обратили внимание на "пустые" участки – где ранее, очевидно, незадолго до пожаров, был вырублен лес. Их площади в целом превышают и площади, охваченные пожаром и "зеленую" местность.

Как сообщал "Апостроф", пожарами охвачены леса в Красноярском крае и Иркутской области России. Эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в 3 раза больше нормы, а во Всемирной метеорологической организации заявляют, что лесные пожары в Сибири могут спровоцировать глобальные изменения климата.