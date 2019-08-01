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Популярную российскую блогершу нашли мертвой в чемодане: фото и детали расправы

четверг, 01 августа 2019, 02:31
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В воскресенье, 28 июля, в одной из квартир в Москве (РФ) обнаружили труп известной 24-летней девушки-блогера Екатерины Караглановой (ее Instagram подписан как Kati K.), ее тело положили в чемодан.

Об этом пишет МК.RU.

Журналисты отметили, что из одежды на девушке были лишь кружевные подвязки, при этом на месте происшествия не было следов ни борьбы, ни орудия убийства. Следственный комитет в Москве возбудил по данному факту уголовное дело по статье "убийство".

Согласно данным следствия известно, что последним в квартиру, которую убитая снимала, приходил один из ее бойфрендов – коммерсант из Москвы. Знакомые сообщили полиции, что она его бросила незадолго до убийства, чтобы уехать в Нидерланды с другим мужчиной. Сам подозреваемый уже выехал в одну из европейских стран.

Следователям также удалось обнаружить анкеты Караглановой на сайтах эскорт-услуг, что подтвердило версию убийства из ревности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве было обнаружено тело 18-летней девушки Анастасии Чернявской с ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили ее парня, которого вскоре задержали. Его зафиксировали на камеру у подъезда убитой при выходе.

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