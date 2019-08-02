RU  UA  EN

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

14:55
​Украинская казна внезапно пополнилась на внушительную сумму
13:51
У Зеленского предложили новые критерии для начисления субсидий: что нового
12:58
Уровень - ниже нормы: в Украине разгорелся конфликт из-за работы водохранилищ
11:51
Стало известно, на сколько может упасть в Украине курс доллара
10:18
​Официальный курс гривны подобрался к важной психологической отметке: появились цифры

31 июля

19:45
США готовятся жестко наказать Россию за "Северный поток": детали
18:20
В Украине анонсировали массовую приватизацию госбанков: подробности
17:05
Россия начала выплату Украине компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"
16:58
​Журналисты рассказали, как любовница военного министра Путина стала миллиардершей: фото
14:49
Украинский лоукостер порадовал новыми рейсами в Европу
11:08
​Ситуация с Керченским мостом: у Зеленского заговорили про изменение законодательства
10:21
​Что происходит с гривной в последний день июля: курс от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смех сквозь слезы: появилась жесткая фотожаба на пожары в Сибири

пятница, 02 августа 2019, 04:23
переглянути новину українською

В сети выложили свежую фотожабу по теме лесных пожаров в России, на ней изображен логотип "Единой России" с медведем, который недоволен реакцией властей на катастрофу.

Фотожабу у себя в Twitter-аккаунте выложил российский комик и сценарист Дмитрий Сверлов.

"Я ухожу с вашего логотипа, у меня * дом сгорел", - говорит медведь с лого "Единой России".

Пользователи соцсетей под публикацией критика с иронией попытались объяснить отсутствие реакции Кремля на проблему пожаров в лесах Сибири, которые уже заняли территории отдельных европейских государств, а также поиронизировали над стилистикой оформления фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Монголии, в том числе и до столицы страны – Улан-Батора. Экологи предупредили, что если над Сибирью пройдет антициклон, то пламенное зарево может добраться и до столицы России - Москвы.

До этого голливудский актер Леонардо ДиКаприо выразил свое беспокойство относительно пожаров в лесах России, реальные масштабы и ущерб которых скрываются государством.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Мне пришлось уносить ноги из России, чтобы не стать жертвой Путина - Константин Боровой

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: