Смех сквозь слезы: появилась жесткая фотожаба на пожары в Сибири

В сети выложили свежую фотожабу по теме лесных пожаров в России, на ней изображен логотип "Единой России" с медведем, который недоволен реакцией властей на катастрофу.

Фотожабу у себя в Twitter-аккаунте выложил российский комик и сценарист Дмитрий Сверлов.

"Я ухожу с вашего логотипа, у меня * дом сгорел", - говорит медведь с лого "Единой России".

Пользователи соцсетей под публикацией критика с иронией попытались объяснить отсутствие реакции Кремля на проблему пожаров в лесах Сибири, которые уже заняли территории отдельных европейских государств, а также поиронизировали над стилистикой оформления фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Монголии, в том числе и до столицы страны – Улан-Батора. Экологи предупредили, что если над Сибирью пройдет антициклон, то пламенное зарево может добраться и до столицы России - Москвы.

До этого голливудский актер Леонардо ДиКаприо выразил свое беспокойство относительно пожаров в лесах России, реальные масштабы и ущерб которых скрываются государством.