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Отрезанные от мира: появились страшные фото и видео города в эпицентре сибирских пожаров

четверг, 01 августа 2019, 14:08
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В России площадь пожаров в лесу превысила уже 3 миллиона гектаров, в сети появились материалы из населенных пунктов возле горящих лесов.

Об этом сообщило издание Life Shot у себя в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что население в ближайших населенных пунктах в течение длительного времени не может нормально дышать из-за загрязненного дымом воздуха.

"Площадь лесных пожаров в Сибири превысила три млн гектаров. Сейчас все ведомства и министерства посылают туда и технику, и специалистов. Но люди задыхаются от смога уже несколько недель. И им есть, что сказать чиновникам", - пишет СМИ.

В сети было опубликовано видео из города Киренск в Иркутской области. Здесь из-за дыма затруднена видимость - ничего нельзя разглядеть на расстоянии 100 метров.

"Город Киренск, такая видимость", - сообщил автор видео – работник баржи, доставляющей лесоматериалы.

Депутат Думы в Киренске Светлана Карелина рассказала прессе, что в городе стало трудно дышать, рейсы самолетов отменены из-за плохой видимости, а суда по реке Лене больше не ходят. Она отметила, что вскоре местные жители собираются выйти на митинг против бездействия властей в вопросе лесных пожаров.

Как сообщал "Апостроф", после масштабных лесных пожаров, огромная территория Сибири в России превратилась в равнины из пепла, будто на кадрах документальной хроники с Марса. Лесными пожарами охвачен Красноярский край и Иркутская область России. Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количества дыма, а эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в 3 раза больше нормы.

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