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В Москве во время акции задержали несколько сотен человек: фото и подробности

суббота, 03 августа 2019, 20:01
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Фото: РБК

В субботу, 3 августа, прошла акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, в результате чего задержали больше 700 человек.

Об этом сообщает Новое время в Telegram.

Отметим, что это уже четвертая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями – по разным данным, от 1074 до 1373 человек были задержаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек. Отмечается, что на митинге выступил шаман Александр Габышев, который весной вышел из Якутии, запланировав дойти до Москвы пешком за два года, чтобы, по его словам, изгнать злого духа Путина из Кремля.

Также ранее были опубликованы фото и видео акции оппозиции в Москве. Известно, что одну журналистку грубо вытолкнули из-за оцепления, ее ударил сотрудник полиции.

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