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На разгоне митинга в Москве заметили экс-командира "Беркута": сеть разозлило фото

воскресенье, 04 августа 2019, 09:27
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Активистов во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, разгонял бывший заместитель командира полка киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, а в сети опубликовали его фото.

"Сергей Кусюк. Известный неоднократным участием в управлении противоправными силовыми действиями "Беркута" против общественных акций и представителей СМИ. В частности, руководил штурмом Евромайдан в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года со стороны Европейской площади", - написала она.

В сети тут же стали комментировать ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как экс-командир "Беркута" разгонял митинг в Москве.

Также стало известно, что Сергей Кусюк попал под санкции США.

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