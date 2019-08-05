Это ад: опубликовано впечатляющее видео взрыва на военных складах в России

Местным жителям удалось снять на видео один из взрывов на военных складах в России, под Красноярском: на записи видна ударная волна и поднимающийся в небо "гриб" от взрыва.

Видео было опубликовано в Telegram канале "Красноярск №1".

"Оно снято в посёлке Мазульском — и на ролике отчетливо виден гриб, который постепенно уходит вверх. Ад", – говорится в посте.

Также ранее стало известно, что власти города Ачинск уже готовят эвакуацию населения. Осколки снарядов, разрывающихся на складах, разлетаются в радиусе 15 км.

В качестве предварительной причины начала взрывов называют неправильную разгрузку снарядов. Сообщается, что во время первого взрыва на военном складе солдаты-срочники переносили снаряды 152 мм.

Четверо военнослужащих были госпитализированы. Одному из них осколком пробило колено, у другого задета голень и поврежден глаз, еще у двоих — ожоги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 июня в российском городе Дзержинск на военном заводе прогремели мощные взрывы.