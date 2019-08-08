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Что-то готовится: сеть встревожило странное оповещение на росТВ, видео

четверг, 08 августа 2019, 21:52
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В четверг, 8 августа, вечером на федеральных каналах в Российской Федерации вместо привычных телепрограмм и фильмов начали показывать оповещение о непогоде, которая надвигается на Москву.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал журналист Саша Сотник.

"Съемка сделана в 20:00, Новокосино. При этом объявили, что это "тестирование". К чему готовят население? Что будет?" - поинтересовался он.

На пост Сотника бурно отреагировали в сети, предположив, что-то готовится.

"Пока ищут в архивах запись "Лебединого озера", "Радиация", "Комендантский час будут объявлять", "Надеюсь, не ядерная бомбардировка", "К чрезвычайному положению", "Ракету будут испытывать, ядерную и недоработанную", "Дозиметр есть у кого? Пора запасаться и мерять на завтрак, обед и ужин", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в российском Архангельске продолжаются спасательные работы на военной базе, где взорвалась радиоактивная установка. В результате инцидента два человека погибли, еще пятеро были доставлены в больницы.

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