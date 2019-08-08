В воинской части под Архангельском прогремели взрывы с выбросом радиации: есть данные о жертвах

В четверг, 8 августа, в Архангельской области России произошел взрыв на территории воинской части, датчики в ближайших населенных пунктах засекли выброс радиации.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram канал "Life Shot".

Как отмечается, взрыв произошел в селе Ненокса, рядом с которым расположен ракетный полигон, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

По предварительным данным, два человека погибли и 15 пострадали при взрыве. Выброс радиации зафиксировали датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в соседнем Северодвинске. Позже, как сообщается, показания пришли в норму.

Губернатор Архангельской области сообщил, что на место инцидента на военном объекте в районе Неноксы готова направиться санавиация.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России произошли мощные взрывы на военных складах под Ачинском. Подробнее об этом читайте в материале: В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.