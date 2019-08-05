RU  UA  EN

понедельник, 5 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.50
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент

Началась эвакуация населения, есть первые данные о пострадавших

понедельник, 5 августа 2019, 15:44
читати статтю українською
Началась эвакуация населения, есть первые данные о пострадавших Фото: скриншот

В понедельник, 5 августа, в поселке Каменка Красноярского края Российской Федерации прогремели мощные взрывы на военных складах. Они были такой силы, что в некоторых домах повыбивало стекла, у людей началась паника.

Что произошло

Около 14:30 в российских СМИ появилась информация о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Каменке. В сети начали публиковать кадры с места происшествия, в том числе видео момента взрыва.

Вскоре выяснилось, что, вероятно, на складах хранились мины и зенитные патроны.

Началась эвакуация населения трех населенных пунктов, которые ближе всего находятся к воинской части. На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

В экстренных службах заявляют, что на горящих военных складах в Красноярском крае находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм.

Данные о пострадавших

Число пострадавших при пожаре на складе с боеприпасами под Красноярском растет. Уже сообщается, что четыре человека получили ожоги. Среди пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском один ребенок.

Ликвидация последствий

К месту возгорания и взрывов направлены два пожарных поезда. Российские военные заявляют, что распространение огня не допущено, идет локализация очага возгорания.

В соседних населенных пунктах людей по громкой связи просят не поддаваться панике, но люди садятся в машины и уезжают из Ачинска. Из-за этого начались сильнейшие пробки.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Все заявления Владимира Зеленского во время первых зарубежных поездок в Париж и Берлин практически повторяли тезисы Порошенко

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Стоит ли Украине ждать улучшения отношений с Соединёнными Штатами Америки - разбирался Апостроф

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

На Западе перечислили вызовы, с которыми Владимир Зеленский столкнется на посту президента

Новости

5 августа

16:36
В ДТЭК Нефтегаз сообщили о создании Экспертного совета из международных специалистов
16:33
Житель США случайно выбросил 23 тыс. долларов: в это трудно поверить, но мусорщик вернул их владельцу
16:31
У Зеленского сделали важное заявление по работе украинской делегации в ПАСЕ
16:25
В Днепре произошло серьезное ЧП на ТЭЦ: сеть взволновало видео
16:24
Курорт умирает: появились новые фото "фекальной" катастрофы в Крыму
16:22
​В Кривом Роге задержали мужчину, осквернившего флаг Украины: фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: