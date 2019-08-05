В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент

В понедельник, 5 августа, в поселке Каменка Красноярского края Российской Федерации прогремели мощные взрывы на военных складах. Они были такой силы, что в некоторых домах повыбивало стекла, у людей началась паника.

Что произошло

Около 14:30 в российских СМИ появилась информация о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Каменке. В сети начали публиковать кадры с места происшествия, в том числе видео момента взрыва.

Вскоре выяснилось, что, вероятно, на складах хранились мины и зенитные патроны.

Началась эвакуация населения трех населенных пунктов, которые ближе всего находятся к воинской части. На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

В экстренных службах заявляют, что на горящих военных складах в Красноярском крае находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм.

Данные о пострадавших

Число пострадавших при пожаре на складе с боеприпасами под Красноярском растет. Уже сообщается, что четыре человека получили ожоги. Среди пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском один ребенок.

Ликвидация последствий

К месту возгорания и взрывов направлены два пожарных поезда. Российские военные заявляют, что распространение огня не допущено, идет локализация очага возгорания.

В соседних населенных пунктах людей по громкой связи просят не поддаваться панике, но люди садятся в машины и уезжают из Ачинска. Из-за этого начались сильнейшие пробки.