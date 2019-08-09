Россия готовит опасную провокацию: в Латвии сделали тревожное заявление

Корабли российского флота на военных учениях "Щит Океана" разыгрывают сценарий перекрытия Балтийского моря.

Об этом заявило Министерство обороны Латвии, передает Delfi.

Учения проводятся с 1 по 9 августа в Балтийском море, а также в Норвежском и Северном морях.

По информации Минобороны Латвии, российский флот учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов в районе Балтийского моря. В частности, 8 августа вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в конце июля бойцы ВСУ заметили странные провокационные действия со стороны береговой охраны ФСБ РФ в Мариупольском районе Азовского моря.