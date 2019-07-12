На учениях "Си Бриз-2019" Россия показала свою агонию и импотенцию – Гарри Табах

В Одессе проходят украинско-американские командно-штабные учения "Си Бриз-2019", в которых принимают участие почти три тысячи военных из 19 стран мира. Всем мореплавателям было сообщено о закрытии района для проведения международных учений, однако корабль Черноморского флота РФ в среду, 10 июля, зашел в закрытый район, где проводились стрельбы корабельной артиллерии, провоцируя тем самым опасную ситуацию. В соответствии с международным протоколом корабль РФ был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный", но там сделали вид, что у них проблемы со связью.

В интервью "Апострофу" капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России ГАРРИ ТАБАХ назвал такие действия России прогнозируемыми, подчеркнув, что Кремль старается вредить тем, чем может. Также он считает, что участие в "нормандском формате" по решению конфликта на Донбассе было бы интересно Трампу, поскольку это возможность позлить Путина.

- Как прошли международные учения "Си Бриз-2019" в Одессе? Насколько они важны для украинских военнослужащих, по вашему мнению?

- Очень успешно, без каких-то инцидентов. 19 стран НАТО, плюс Украина. Около 3000 военнослужащих, много кораблей, интересная программа: маневры, учения, интеракции. Очень много важных людей там находилось, событие само по себе мощное, а главное - очень беспокоит и раздражает Россию. Для украинской стороны - такие учения очень важны: есть возможность пройти обучение по стандартам НАТО, отрепетировать различные ситуации, научиться воевать в коалиции, общаться на одном языке - это бесценный опыт.

- Почему Россия всегда так остро реагирует на эти учения? И чего ожидала от провокации, когда корабль ВМС РФ зашел в закрытый район проведения стрельб на международных учениях "Си Бриз-2019"?

- Это такая агония, беспомощность, импотенция - как хотите называйте. А что они еще могут сделать? Когда я служил, и наша авианосная группа выходила в море, авианосец начинал взлетать с палубы, в то же время с советской палубы взлетал вертолет "Гормон" и просто висел над нашей взлетной полосой. То есть они могли только помешать, чтобы мы не взлетели, потому что бы погибли оба. Когда у советского вертолета заканчивалось горючее, и он улетал, мы возобновляли наши полеты. То есть у России такая тактика - вредить тем, чем можно. Но они не понимают, что они этим еще больше нас тренируют, помогают.

- Провоцируют, но красную черту не переходят?

- Там же нет политического решения. Я надеюсь, они выучили урок, когда в Азовском море таранили украинский катер и пленили моряков. Это позор для них, для Военно-морских сил. Я не помню, чтобы кто-то кого-то таранил, потому что у капитана запрограммировано сохранять свой корабль, а когда идешь на таран, можешь повредить и свое судно. Что они и сделали. Я не думаю, что это исходило из Москвы от Путина, мол: "Давайте, гоняйтесь за украинскими катерами и арестуйте их". Я думаю, он как Сталин упомянул - чего они ходят туда-обратно, а не совсем трезвый адмирал решил погонять.

- На какую помощь может рассчитывать Украина, как от Европы, так и от США? Кстати, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что мы закупим у Пентагона современное оружие, которое стоит на вооружении американской армии. Что это может быть?

- Вы правильно заметили, что Европа и Америка, а не Америка и Европа. Вы находитесь в огороде Европы, а не США. У нас свои проблемы: с южными границами, с Венесуэлой, Кубой. Я считаю, что Европа ведет себя ужасно: вернули РФ в ПАСЕ, не вмешивается в ситуацию, которая произошла в Черноморском бассейне. Черное море в Европе окружено странами НАТО. Если Америка начнет давить, и Трамп начнет диктовать, что делать, польется критика: чего это он решает, что тут делать. А у него и в США хватает достаточно критики. С другой стороны, от США требуют, чтобы они что-то делали, в то время как ЕС строит "Северный поток" и будет зарабатывать деньги вместе с Россией.

Что касается США, это будет мощная военная помощь, потому что те цифры, которые я слышал, очень внушительные. Вооружение может быть какое угодно - тут не берусь прогнозировать. Но думаю, теперь не возникает сомнения, что США - союзники Украины.

- Владимир Зеленский предложил расширить "нормандский формат", включив в переговорный процесс США и Великобританию. Будет ли это интересно Трампу? И согласится ли на это Путин?

- Мне кажется, что президент Зеленскийв отношении Путина чуть-чуть копирует президента США, мол: "Да, ты классный парень, но будем говорить на моих условиях, будем говорить о том, о чем я хочу говорить, не ты". Если учесть, что во время саммита G20 Трамп с Путиным обсуждал вопрос Украины, то это для него важно. Или неважно, потому что у него в США проблемы - демократы, предстоящие выборы. Поэтому я думаю, что с Путиным он говорит примерно в таком же тоне: "Хочешь со мной вести переговоры, будем говорить о том, о чем я хочу. Я хочу говорить об Украине, потому что это то, о чем ты не хочешь говорить". Трамп улыбается, у него мимика очень саркастичная, но ведет свою политику. Думаю, США был бы интересен такой формат. Это еще один козырь в колоде.

- Путин ранее заявлял, что США не должно быть в "нормандском формате", почему?

- Зачем ему конкуренты? Германия и Франция - не конкуренты, они дают ему делать, что он хочет. Путин сравнивает себя только с одним человеком - президентом США. Еще Китай, может быть, но Китай не участвует в этих конфликтах.

Я бы только вдвоем с Путиным за стол переговоров не сел. Я бы говорил, что хочу этого, как Трамп говорит, но не сел бы. Мне кажется, они раскусили эту схему Путина - его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А тут обратная тактика. Переговоры должны быть на условиях Украины и с международными партнерами.