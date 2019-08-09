В России произошли новые взрывы на военных складах: много раненых

В пятницу, 9 августа, на военных складах в Ачинске (Россия) прогремели новые взрывы, в результате чего пострадали шестеро человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Шесть пострадавших в результате новых взрывов в Красноярском крае. Четверо госпитализированы, еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов — в основном травмы головы. Людей доставляют в Ачинскую межрайонную больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, что изначально сообщалось о двух пострадавших, позже число пострадавших увеличилось. Также на данный момент разнятся причины нового ЧП на военных складах.

Так, по данным Telegram-канала "Говорит Москва", по одной из версий, причиной стало попадание молнии. В тоже время, как передает Telegram-канал LIFE SHOT, военные могут быть сами виноваты в новых взрывах на складах под Красноярском.

"Во время первых взрывов на территории воинской части сдетонировали световые снаряды с фосфором, а остатки этого вещества были рассыпаны буквально повсюду. Над горящими складами пролетел ИЛ-76, сбросил воду, курс химии за 8-й класс (фосфор + вода = огонь) и все вокруг охватило пламя. Сами военные сейчас выдвигают версию, что в боеприпасы могла попасть молния", - говорится в сообщении.

На данный момент взрывы под Ачинском прекратились. А в сети выложили видео с места нового ЧП.

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Подробнее об этом ЧП в России, читайте в материале "Апострофа": В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.