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В России сделали внезапное заявление по взрыву под Архангельском

понедельник, 12 августа 2019, 17:38
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Взрыв в Северодвинске Архангельской области, РФ, вследствие которого погибли 5 человек, произошел из-за испытаний "специального изделия", об этом сообщили в ГК "Росатом".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Росатома".

Руководитель российской корпорации Алексей Лихачев подтвердил информацию об испытаниях.

"Мы провели в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия", - заявил российский чиновник.

Военные эксперты сошлись во мнении, что речь идет об испытании новой крылатой ракеты с ядерной установкой. Именно из-за разрыва установки могла произойти утечка радиации.

В то же время глава правления экологического правозащитного центра РФ "Беллона" Александр Никитин заявил, что взрыв реактивной двигательной установки носил локальный характер и местному населению не стоит опасаться радиации.

Как сообщал "Апостроф", британские СМИ считают, что утечка радиации, которая произошла во время взрыва в Северодвинске, РФ могла быть спровоцирована испытаниями пусковой установки для гиперзвуковой ракеты Циркон, президент РФ Владимир Путин ее представлял в феврале.

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