Взрыв и радиация на военной базе под Архангельском: раскрыта причина и новые данные о жертвах

Появились новые подробности взрывы реактивной установки на военном полигоне в Архангельской области (Россия).

По уточненным данным, в результате катастрофы погибли пять человек, еще трое пострадали.

Как сообщают российские СМИ, трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В "Росатоме" готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Также стало известно, что в момент возгорания сотрудники осуществляли проверку изотопных источников питания, .

"Изотопные источники тока используются повсеместно в космических аппаратах. Обычно это безопасно для обслуживающего персонала. При их разрушении люди, находящиеся рядом, могут пострадать. Далеко от места аварии — нет, вряд ли.... Активность совершенно не сравнима с той, которая при серьезных авариях на реакторах", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" публиковал фамилии и данные о пострадавших при военных испытаниях в РФ.