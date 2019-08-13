В России вертолет с туристами едва не рухнул на жилой дом: фото и видео с места

Во вторник, 13 августа, в Российской Федерации произошло серьезное ЧП с вертолетом с туристами, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

"Ми-8 с туристами чуть не приземлился на дом на Камчатке. Пилот не попал на вертолётную площадку и совершил жесткую посадку", - сказано в сообщении

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Отмечается, что на борту самолета находилось 25 человек.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в России потерпел крушение вертолет Ми-2, погиб один человек. Трагедия произошла в Краснодарском крае.

27 июня в Бурятии (Российская Федерация) при жесткой посадке самолета Ан-24 погибли двое пилотов. При приземлении самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений.