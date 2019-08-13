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Людей эвакуируют спецпоездом: появились тревожные данные с места взрыва под Северодвинском

вторник, 13 августа 2019, 14:18
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В соцсетях появилась информация про эвакуацию людей из села Ненокса Архангельской области, рядом с которым 8 августа произошел взрыв на морском военном испытательном ракетном полигоне.

Об этом сообщает местное издание "Двина сегодня".

По словам местных жителей, их планируют эвакуировать 14 августа. По данным источника издания, состоялось собрание местных жителей с военными.

"Людей и раньше эвакуировали из посёлка в дни проведения различных испытаний на полигоне. Теперь же их спецпоездом вывезут из Нёноксы, на какой период — точно неизвестно", - рассказал журналистам источник.

Информагентство "Беломорканал" пишет, что в 5 часов утра пассажирский поезд увезет жителей из села на безопасное расстояние. Людям сообщили, что необходимо отсутствовать в Неноксе 14 августа с 5 до 7 часов утра.

Предположительно, военные собираются продолжить испытания. Те, кто не хочет уезжать, собираются на указанное время уйти в лес, как делали это и раньше.

На данный момент никакой официальной информации о новых возможных испытаниях пока нет.

Также 13 августа Росгидромет заявил, что уровень радиации в Северодвинске при взрыве на военном полигоне был превышен в 4-16 раз. При этом по данным Greenpeace, обычный уровень радиации был превышен в 20 раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились новые подробности о погибших при взрыве, а также показательное фото из поселка Ненокса.

По данным разведки США, взрыв в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

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