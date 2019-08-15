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Жесткую посадку самолета в России показали на видео с дрона

четверг, 15 августа 2019, 12:20
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Пассажиры самолета А321 "Уральских авиалиний", который 15 августа приземлился на поле под Москвой, без шасси и с выключенными двигателями, сняли на видео момент попадания птиц в двигатели лайнера.

На записи видно, как птицы пролетают мимо иллюминаторов самолета.

Кроме того, также было опубликовано видео с места приземления лайнера на кукурузном поле, снятое с беспилотника. На нем можно увидеть "тормозной путь" самолета в виде глубокой борозды, оставшейся на поле.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" благодарят пилотов лайнера за спасение своих жизней. По словам одного из пассажиров, с самого начала полета на борту было слышно странные звуки, вспышки и дребезжание.

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