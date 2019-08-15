Опубликовано видео жесткой посадки самолета под Москвой

В сети появилось видео взлета и посадки самолета А321 "Уральских авиалиний", который совершил 15 августа жесткую посадку без шасси в поле под Москвой.

По словам одного из пассажиров с самого начала полета на борту было слышно странные звуки, вспышки и дребезжание. Также судя по видео взлета, лайнер очень медленно набирал высоту.

Пассажиры самолета снимали посадку самолета. На видео слышно, что двигатели лайнера работают с перебоями.

В Росавиации заявили, что экипаж самолета слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам. Вынужденная посадка произошла из-за возгорания в двигателях, в которые, предположительно, попали птицы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" благодарят пилотов лайнера за спасение своих жизней.